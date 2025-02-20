Спасатели потушили условный пожар в «Хрустальном»

20.02.2025 | 21:23

В четверг, 20 февраля, во дворце спорта «Хрустальный» в Пензе потушили условный пожар. На спортивном объекте проводились тактические учения, о которых горожан предупредили накануне.

«По легенде возгорание произошло в административном помещении. 16 человек эвакуировались самостоятельно, а 5 оказались отрезаны огнем», - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Пожарные быстро приехали на место, провели разведку, спасли людей и ликвидировали условное пламя.

«Показные учения - наивысший уровень выучки и подготовки личного состава гарнизона. На учениях отработаны вопросы руководства тушением, действия по спасению людей, тушению пожара, эвакуации материальных ценностей и взаимодействие с другими службами», - отметил первый заместитель начальника главного управления Алексей Рыжов.

Подводя итог, он подчеркнул, что все поставленные задачи были успешно выполнены.