В Пензенской области за 2 месяца выявили 27 случаев рака

В Пензенской области за январь - февраль 2026 года 84,5 тыс. жителей прошли диспансеризацию, 10 000 из них углубленную, сообщили в территориальном фонде ОМС.

Врачи осмотрели 16,9 тыс. взрослых и 37,8 тыс. детей (в их числе 172 сироты, находящихся в стационарных учреждениях, и 28 - усыновленных, удочеренных).

Кроме того, специалисты оценили репродуктивное здоровье 17,9 тыс. пензенцев в возрасте от 18 до 49 лет.

Врачи впервые выявили 433 случая сердечно-сосудистых заболеваний, 27 - рака, 160 - сахарного диабета, 2 - хронической обструктивной болезни легких. Всего у 2 238 осмотренных впервые диагностировали хронические неинфекционные заболевания.

«Пройти диспансеризацию можно в поликлинике по месту прикрепления при наличии паспорта и полиса ОМС. С 18 до 39 лет она проводится один раз в три года, а начиная с 40 лет - ежегодно», - напомнили в ТФОМС.