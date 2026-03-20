В Пензе на дороги вышли поливомоечные машины

В Пензе приступили к уборке улиц с помощью поливомоечных машин. В пятницу, 20 марта, спецтехника очистила бетонные блоки на проспекте Победы.

«Поливомоечные машины востребованы не только летом, но и весной, потому что смывают накопившуюся за зиму грязь, а осенью - поддерживают чистоту в сезон листопада», - пояснили в МБУ «Пензавтодор».

Использование поливомоечной техники после зимы необходимо, чтобы избавиться от накопившихся грязи, противогололедных материалов и промыть лотки.

Ранее горожанка пожаловалась в Сети, что бетонные блоки на проспекте Победы покрылись толстым слоем грязи и нуждаются во внимании коммунальщиков.

Представитель городского управления ЖКХ ответил, что конструкцию очистят, когда установится теплая погода.