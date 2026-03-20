В Пензе водолазы готовятся к спасению провалившихся под лед

Пензенские спасатели продолжают отрабатывать навыки погружения под лед. Очередные учебные сборы прошли 18-19 марта на Сурском водохранилище.

Сотрудники совершенствуют умения по различным сценариям, включая поиск и спасение людей, оказавшихся в воде, проведение аварийно-спасательных работ в сложных условиях.

Особое внимание, как правило, уделяется использованию специального оборудования и соблюдению мер безопасности при работе на льду.

«Подобные учения проводятся регулярно для поддержания высокого уровня готовности спасателей и предотвращения трагедий на водоемах в период активного таяния снега», - уточнили в региональном министерстве ЖКХ и ГЗН.

К примеру, аналогичные сборы проходили на базе Сурского водохранилища 13 марта.