Перечислены различия симптомов при ОРВИ и аллергии

Симптомы аллергии нередко ошибочно принимают за простуду и пытаются вылечить ее средствами от ОРВИ. Как отличить два этих состояния, разъяснили аллергологи-иммунологи Городской детской поликлиники.

ОРВИ - это вызванное вирусами заболевание, которое может возникнуть в любое время года. Симптомы проявляются около 10 дней: повышение температуры, насморк (на разных стадиях простуды консистенция, цвет выделений из носа могут меняться), чихание (обычно проходит вместе с улучшением общего состояния), кашель (сухой/влажный, с отхождением мокроты), усталость, ломота в мышцах, головная боль и слабость.

Аллергия - это иммунная реакция на определенные вещества-аллергены: пыльцу растений, пыль, шерсть животных, некоторые продукты, бытовую химию и др. Часто она носит сезонный характер или возникает при контакте с аллергеном. Симптомы могут появляться и исчезать: насморк (выделения из носа всегда одинаково прозрачные и водянистые, на улице усиливаются, особенно в сезон массового цветения и сухую жаркую погоду), чихание (может быть приступообразным, многократным), кашель (чаще всего сухой, навязчивый, может усиливаться в определенное время суток или при контакте с аллергеном), слезотечение, отечность/покраснение глаз, кожных покровов, кожная сыпь, крапивница, покраснения и шелушения.

Температура тела при аллергии не повышается, препараты от ОРВИ не помогают, а состояние здоровья может ухудшаться к вечеру.

Врачи предупреждают: если самочувствие в течение 10-14 дней не улучшается, необходим визит к врачу. «Важно понимать, что данные симптомы могут быть признаками разных заболеваний.

Возможно, понадобится консультация профильных специалистов - отоларинголога и аллерголога», - уточняется в канале поликлиники в МАХ.