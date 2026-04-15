В Пензенской области стартовала навигация

Общество

Печать
Max

В среду, 15 апреля, в Пензенской области официально открылась навигация. В ближайшее время сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) выйдут на патрулирование водных объектов.

ГИМС напоминает: эксплуатация маломерных судов разрешается после регистрации, нанесения идентификационных номеров и технического освидетельствования.

Управлять подлежащим государственной регистрации судном могут те, у кого есть соответствующие документы. Запрещено выходить на акваторию ночью, без средств спасения и в состоянии опьянения.

В ГИМС подготовились к старту навигации. На спасательной станции на улице Чаадаева в Пензе прошел смотр сил и средств инспекции.

«Проверяли исправность подвесных лодочных моторов, двигателей, ходовых огней, прожекторов. С личным составом проведен был инструктаж по мерам безопасности», - уточнили в областном ГУ МЧС России.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
водоем гимс лодка
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!