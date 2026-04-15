Принят закон, запрещающий сокращать одну категорию граждан
Во вторник, 14 апреля, Госдума РФ приняла во втором и третьем (окончательном) чтении законопроект, который дает преимущественное право на сохранение рабочего места участникам СВО, вернувшимся к мирной жизни. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

При сокращении штата организации или предприятия такую льготу получат мобилизованные, контрактники, поступившие на службу в период мобилизации, военного положения или в военное время, и добровольцы.

«Предоставление указанной категории граждан преимущественного права на оставление на работе является мерой социальной справедливости и будет способствовать их успешной реинтеграции в гражданскую жизнь после выполнения особых задач», - отмечается в пояснительной записке.

Сейчас законопроект направлен на утверждение в Совет Федерации, затем его должен подписать Президент РФ.

Документ вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

