На трех пензенских кладбищах приведут в порядок заборы

Общество

Печать
Max

На пензенских кладбищах в 2026 году частично заменят ограждение. На работы предполагается потратить 1 640 000 рублей.

Новые пролеты требуются на Ахунском, Новозападном и Восточном кладбищах.

Подрядчик, с которым заключат договор, изготовит и установит их в срок до 1 августа - по 100 погонных метров на каждом, уточняется на портале госзакупок.

В рамках работ по благоустройству сотрудники специализированного муниципального учреждения убирают места захоронения, спиливают аварийные деревья. Кроме того, проводится мелко-ямочный ремонт.

В прошлом году на Мироносицком и Митрофановском (со стороны улицы Водопьянова) кладбищах обновили по 200 метров забора, на Ахунском и Новозападном (со стороны улицы Карпинского) - по 100.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
кладбище забор благоустройство
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!