На трех пензенских кладбищах приведут в порядок заборы

На пензенских кладбищах в 2026 году частично заменят ограждение. На работы предполагается потратить 1 640 000 рублей.

Новые пролеты требуются на Ахунском, Новозападном и Восточном кладбищах.

Подрядчик, с которым заключат договор, изготовит и установит их в срок до 1 августа - по 100 погонных метров на каждом, уточняется на портале госзакупок.

В рамках работ по благоустройству сотрудники специализированного муниципального учреждения убирают места захоронения, спиливают аварийные деревья. Кроме того, проводится мелко-ямочный ремонт.

В прошлом году на Мироносицком и Митрофановском (со стороны улицы Водопьянова) кладбищах обновили по 200 метров забора, на Ахунском и Новозападном (со стороны улицы Карпинского) - по 100.