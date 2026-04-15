Отключения света в Пензе 16 апреля: список адресов

В четверг, 16 апреля, в Пензе на части улиц в Маньчжурии, Заре-2, на Шуисте, Пензе-III, Западной Поляне и в частном секторе в сторону ДС «Рубин», а также в отдельных домах на пр. Строителей отключат электричество для проведения плановых ремонтных работ на сетях. Cписок опубликовали ресурсники.

С 8:30 до 16:00 без света останутся:

- ул. Авиационная, 1-11, 13, 15, 16, 17, 19-27, 29-45, 47; ул. Береговая, 1-10, 12, 14, 15, 17, 18; ул. Киевская, 1, 4, 6, 7, 9-14, 16-20, 22-24, 26; ул. Коробкова, 1-19, 21; ул. Лагерная, 1-9, 11-15, 17-19, 22-32; ул. Луговая, 48; 1-й Луговой пр-д, 2а; ул. Маяковского, 1-11, 13, 15, 17, 17Б, 19, 21; ул. Мостовая, 8, 9, 13, 14, 15; ул. Пархоменко, 23-31 (нечетные); ул. Пензенская, 1-8, 11-17, 19; ул. Перекоп, 1а.

С 8:30 до 12:00:

- ул. Попова, 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а; ул. Беговая, 1-20, 21-31 (нечетные); ул. Ново-Садовая, 2-9, 19; ул. Пацаева, 1/22, 3, 5, 7, 7а, 7Б, 4-12 (четные); ул. Прогулочная, 14; СНТ Добрый Путь, уч. 20.

С 9:00 до 12:00:

- пр. Строителей, 56, 60, 62, 66, 68, 74а.

С 9:00 до 16:00:

- ул. Буровая, 1-15; пр-д Буровой, 1-5; ул. Колхозная, 1, 1а, 3-12, 17; 2-й Колхозный пр-д, 1-14, 16; 3-й Колхозный пр-д, 3-17; пр-д Ломоносова, 8; ул. Озерная, 2-16 (четные), 18-20, 22-40 (четная); ул. 2-я Партизанская, 1, 3, 5-8, 10-24 (четные); ул. Партизанская, 3, 5-16, 18, 20; ул. Пойменная, 3-18, 20-25, 27, 29, 31, 33, 35; ул. Пойменная/ул. Чапаева, 1/5; ул. Поселковая, 1/2, 1а, 2/17, 3-5, 7, 9-12; ул. Прогонная, 1, 3-12, 14; пр-д Прогонный, 2-16, 18, 19, 19а; ул. Проходная, 2а, 4, 4а, 6, 8а; ул. Чаадаева, 27а; 2-й пр-д Чаадаева, 3, 4, 6-9, 9/6, 11, 11а, 12, 12а, 13/6; ул. Чапаева, 2, 3, 3а, 3Б, 4, 7-10, 12; ул. Чапаева/ул. Пойменная, 6/2.

С 9:00 до 16:30:

- ул. Заречная, 3, 5; ул. Инсарская, 1а, 2-10, 12-22 (четные); ул. Ломовская, 1, 3, 4; ул. Мокшанская, 3, 4, 6, 8, 10, 12; ул. Павлушкина, 72-82а (четные), 86, 88, 92, 94, 94а, 94Б, 96, 100, 106, 108, 110; ул. Тухачевского, 4, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 20а, 22, 22а, 22Б, 26, 30, 32/5, 36, 40, 42, 44, 46.

С 13:00 до 15:30:

- ул. Истомина, 5, 6, 7, 8, 10, уч. 60; ул. Зеленая Горка, 63, 67, 69; 1-й Земляничный пр-д, 7; 5-й пр-д Мозжухина, 34, 35; 6-й пр-д Мозжухина, 24, 25, 27; 8-й пр-д Мозжухина, уч. 5, 6, 9, 30; пер. Мозжухина, 3, 7, 10, 12, 15, 17, 18; ул. Мозжухина, уч. 8; ул. Новоселов, уч. 10, 16, 29, 33, 34, 35, 43, 44, 55, 62.