Цены на проезд в транспорте могут запретить поднимать чаще 1 раза в год

В Госдуму РФ внесли законопроект, в котором предлагается запретить повышать тарифы на проезд в общественном транспорте чаще 1 раза в год. Документ разместили в электронной базе нижней палаты парламента во вторник, 14 апреля.

На данный момент в законодательстве страны нет единых федеральных ограничений на периодичность пересмотра цен на проезд. Некоторые перевозчики пользуются этим и повышают тариф несколько раз за год.

«Такая практика может приводить к существенному росту стоимости проезда в течение короткого периода времени и снижению предсказуемости тарифной политики для пассажиров», - указывается в пояснительной записке.

Кроме того, в законопроекте предусматривается, что увеличение цен на проезд не может превышать показатель инфляции за предыдущий год.

Если документ примут, он вступит в силу со дня его официального опубликования.