15 апреля в Пензенской области ожидается +22 градуса

15 апреля в Пензенской области будет облачно с прояснениями, местами может идти небольшой дождь, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут +4...+9 градусов, днем ртутные столбики поднимутся до +17...+22. К ночи на четверг прогнозируется +3...+8.

На протяжении суток будет дуть северо-восточный ветер - сначала со скоростью 8-13 м/с, затем - 9-14 м/с.

Ранее метеорологи предупредили, что в первой половине рабочей недели регион окажется во власти южного циклона, поэтому возможны дожди различной интенсивности

В старину 15 апреля было принято наблюдать за льдом: если он опускался на дно, готовились к сложному году, а когда вода разливалась, ждали хороших трав.