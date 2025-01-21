В Пензенском районе нашли растерзанную собаками косулю

21.01.2025 | 18:27

В Пензенском районе бродячие псы выходят на охоту. Их жертвами становятся дикие животные. Так, 13 января на льду Сурского водохранилища в районе села Алферьевка нашли растерзанную косулю.

Проблему затронул в посте на своей странице во «ВКонтакте» председатель Пензенского отделения Русского энтомологического общества Олег Полумордвинов. Он опубликовал снимки, сделанные на месте происшествия.

По словам Полумордвинова, рядом с тушей отдыхала пара собак. При приближении рыбаков псы убежали к северному берегу водохранилища.

Местные жители, пишет мужчина, знают о существовании стай голодных животных, которые охотятся на дичь по волчьим правилам: выгоняют копытное на лед, где оно беспомощно, и атакуют.

Добычей становятся не только косули, но и кабаны и даже лоси.

«По современному законодательству РФ оказывается, что охотинспекция и охотники не вправе отстреливать бродячих собак (а если они бешеные - на лбу у них ведь не написано?). А по факту собака или, не дай бог, волкособ - это такой же хищник, любящий мясо. Сейчас они загрызают косуль, оленей, зайцев, а потом что? Начнут детей рвать? Люди, одумайтесь, что ж вы делаете-то! Здесь нельзя сюсюкать и умиляться, мол, собачки пошалили, проказницы. Они хищные животные и, будучи голодными, в стае руководствуются звериными инстинктами и подчиняются законам стаи», - выразил мнение Полумордвинов.

В Пензенской области нередки случаи нападения бездомных псов на диких животных. Так, в январе прошлого года в поселке Колышлей жертвой стаи едва не стал пятнистый олень. Копытное удалось спасти.

Нападают собаки и на лесных обитателей, захаживающих в поисках пищи в Заречный. Зимой жители ЗАТО несколько раз находили растерзанных косуль.