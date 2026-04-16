Перечислены адреса в Пензе, где 17 апреля не будет света

В пятницу, 17 апреля, в Пензе на Севере, в Терновке, Арбекове и микрорайоне Автодром Вираж отключат электричество для проведения плановых ремонтных работ на сетях. Список опубликовали ресурсники.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Брестская, 1-3, 5-18, 20-31, 33, 39, 43, 45, б/н;

- ул. Днепропетровская, 2-5, 7-18, 22, 24;

- ул. Пушкари, 2, 4, 6, 6а, 8, 10, 12, 14-34, 36-41, 42, 43а, 44, 46, 48, 50, 52, 56-86 (четные).

С 9:00 до 12:00:

- ул. Аустрина, 44-56 (четные), 60, 62, 64, 70, 72.

С 13:00 до 15:30:

- разъезд Арбеково-5 (2-я очередь), 29, 61, 67, 71, 73, 75, 80, 97, 100, 103, 105, 108, 112, 113, 117, 130, 139, 140, 153, 157, 163, 178, 192, 197, 199, 206, 215, 221, 222, 224, 230, 261;

- ул. Большая Арбековская, 16, 18, 24, 26, 38, 82, 85;

- ул. Виражная, 6, 13, 15, 19, 21, 24/15, 25, 27, 313 (кадастровый номер), участок 8;

- пер. Кленовый, 3-6, 8-11;

- бульвар Кленовый, 1а, 1Б, 2а, 2Б, 5-9 (нечетные), 12, 18-36 (четные), 42, уч. 193, 194;

- ул. Радужная, 5, 7, 9а, 11, 21, 23, 23а, 25, 25а, 27, 31, 31а, 33, 38, 40, 42, 44, 741, уч. 20;

- пр-д Радужный, 3-14, 17, 17а;

- ул. Рябиновая, 3, 5, 9, 10, 12, 12а, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 33, 160, участок 14а;

- пер. Рябиновый, 1, 2, 2а, 4, 8-11;

- пр-д Рябиновый, 3, 8, 11, 12, 14, 16-21, 23, 28, 146;

- ул. Сиреневая/ул. Радужная, 28/3;

- ул. Сиреневая, 3а, 8, 10, 12, 12а, 15, 17, 18, 20, 20а, 24, 26, 29, 30, 30а, 31, 32, 34, 40, 42, 44, 45, 46, 52, 52а, 90, 91, 214, 220.