В центр профессиональной патологии завезли новое оборудование

В центре профессиональной патологии, функционирующем на базе поликлиники областной больницы имени Н. Н. Бурденко в Пензе, появилось новое оборудование для диагностики и лечения заболеваний: мобильное гинекологическое кресло и современный авторефрактометр.

«Авторефрактометр используется для измерения силы преломления света в глазу. Исследование позволяет выявить даже минимальные отклонения от нормы», - объяснили в региональном минздраве.

Главный специалист-профпатолог Пензенской области Ольга Коннова отметила, что аппарат отличается высокой точностью и стабильностью измерений, он удобен в использовании, оснащен мощным источником света и инновационной системой управления оптическими элементами.

«Это позволяет быстро и точно проводить обследования пациентов. Кроме того, прибор компенсирует эффект неравномерного отражения света у пациентов с катарактой», - добавила она.

Если раньше для проверки зрения людей направляли в другие кабинеты и процесс мог затянуться, то теперь все необходимые обследования проводятся на месте, что существенно экономит время.