«Честная толщина»: крыша не потечет, забор не упадет

Современное строительство требует надежных, долговечных и доступных материалов. Одним из лидеров на рынке стал бренд «Честная толщина», в ассортименте которого представлены профнастил, доборные элементы, штакетник и профиль для гипсокартона.
«Честная толщина» - продукция, в основе которой лежит высокое качество. Производитель принципиально не выпускает изделия толщиной менее 0,4 мм, в частности толщиной 0,35 мм и ниже. Они могут не выдержать нагрузки от ветра или снега, как это происходило прошлой зимой. Толщина продукции в любой момент легко проверяется микрометром.
Название бренда «Честная толщина» не просто маркетинг - заявленное соответствует реальности. Кроме того, производитель гарантирует:
- высокое качество доборных элементов по цене ниже аналогов;
- отсутствие уловок с занижением параметров, покупатель получает ровно то, за что платит;
- честные габариты, обеспечивающие точность монтажа и минимизацию отходов.
При покупке штакетника важно обращать внимание на ширину - продукт бренда «Честная толщина» больше аналогов, это выгодно отличает его от других торговых марок.
В производстве используется только качественная сталь от признанных лидеров: «Северстали» и Магнитогорского металлургического комбината (ММК). Такое сырье гарантирует высокую прочность, устойчивость к коррозии и длительный срок службы.
Каждая партия проходит строгий контроль качества на всех этапах производства.
Покупателям предлагается широкий ассортимент профилей профнастила:
- С-8 - легкий профиль для ограждений и внутренних перегородок;
- С-20 - универсальный вариант для кровли, стен и заборов;
- С-21 - усиленная версия для повышенных нагрузок;
- НС-35 - несущий профиль, подходящий для перекрытий и промышленных зданий.
В наличии имеются 9 цветов:
- графит;
- шоколад;
- зеленый мох;
- ультрасиний;
- вишня;
- белый;
- бирюза;
- слоновая кость;
- оцинкованный.
Выбирая бренд «Честная толщина», покупатель может быть уверен: крыша не потечет, а забор не упадет.
Продукция представлена в магазинах Пензы и области.
