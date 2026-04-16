«Честная толщина»: крыша не потечет, забор не упадет

Erid: 2VfnxxZpAbL

Современное строительство требует надежных, долговечных и доступных материалов. Одним из лидеров на рынке стал бренд «Честная толщина», в ассортименте которого представлены профнастил, доборные элементы, штакетник и профиль для гипсокартона.

«Честная толщина» - продукция, в основе которой лежит высокое качество. Производитель принципиально не выпускает изделия толщиной менее 0,4 мм, в частности толщиной 0,35 мм и ниже. Они могут не выдержать нагрузки от ветра или снега, как это происходило прошлой зимой. Толщина продукции в любой момент легко проверяется микрометром.

Название бренда «Честная толщина» не просто маркетинг - заявленное соответствует реальности. Кроме того, производитель гарантирует:

- высокое качество доборных элементов по цене ниже аналогов;

- отсутствие уловок с занижением параметров, покупатель получает ровно то, за что платит;

- честные габариты, обеспечивающие точность монтажа и минимизацию отходов.

При покупке штакетника важно обращать внимание на ширину - продукт бренда «Честная толщина» больше аналогов, это выгодно отличает его от других торговых марок.

В производстве используется только качественная сталь от признанных лидеров: «Северстали» и Магнитогорского металлургического комбината (ММК). Такое сырье гарантирует высокую прочность, устойчивость к коррозии и длительный срок службы.

Каждая партия проходит строгий контроль качества на всех этапах производства.

Покупателям предлагается широкий ассортимент профилей профнастила:

- С-8 - легкий профиль для ограждений и внутренних перегородок;

- С-20 - универсальный вариант для кровли, стен и заборов;

- С-21 - усиленная версия для повышенных нагрузок;

- НС-35 - несущий профиль, подходящий для перекрытий и промышленных зданий.

В наличии имеются 9 цветов:

- графит;

- шоколад;

- зеленый мох;

- ультрасиний;

- вишня;

- белый;

- бирюза;

- слоновая кость;

- оцинкованный.

Выбирая бренд «Честная толщина», покупатель может быть уверен: крыша не потечет, а забор не упадет.

Продукция представлена в магазинах Пензы и области.

Реклама. Заказчик - ИП Рыгалов Антон Сергеевич. ИНН 583680804976.