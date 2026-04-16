В Пензе территории гаражных кооперативов пришли в упадок

Общество

Печать
Max

В администрации Пензы обсудили состояние территорий гаражно-строительных кооперативов (ГСК).

Глава города Олег Денисов подвел итоги объезда территорий. Он заявил, что ГСК находятся в крайне неудовлетворительном состоянии.

Проверка показала, что на территориях есть навалы использованных шин, скопился мусор, дороги разбиты и покрыты грязью, мусорные баки не очищаются вовремя, сообщили в администрации.

По словам Денисова, места размещения гаражей, а также открытых стоянок, должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие и ливневую канализацию.

«Территорию нужно содержать в чистоте. Заключать договоры на вывоз мусора и старых шин», - указал чиновник.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
гараж мусор благоустройство
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!