В Пензе территории гаражных кооперативов пришли в упадок

В администрации Пензы обсудили состояние территорий гаражно-строительных кооперативов (ГСК).

Глава города Олег Денисов подвел итоги объезда территорий. Он заявил, что ГСК находятся в крайне неудовлетворительном состоянии.

Проверка показала, что на территориях есть навалы использованных шин, скопился мусор, дороги разбиты и покрыты грязью, мусорные баки не очищаются вовремя, сообщили в администрации.

По словам Денисова, места размещения гаражей, а также открытых стоянок, должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие и ливневую канализацию.

«Территорию нужно содержать в чистоте. Заключать договоры на вывоз мусора и старых шин», - указал чиновник.