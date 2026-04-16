В Кузнецке возле школы № 6 задумали установить памятник участникам СВО

В Кузнецке на территории школы № 6, которой присвоили имя горожан-защитников Донбасса, планируют установить памятник участникам спецоперации.

Уже определились с местом возведения и сроками работ.

«Появление мемориала на территории образовательного учреждения органично дополнит экспозицию музея под открытым небом», - сообщили в администрации Кузнецка в среду, 15 апреля.

Ранее стало известно, что мемориал участникам СВО появится также на улице Ленина. С обликом памятника определились в конце 2025-го.

Скульптурную композицию хотят установить на народные средства. Открытие планируется к Дню города в этом году.