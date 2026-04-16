Эксперт предостерег от мытья рук холодной водой

Мытье рук холодной водой - это лишняя нагрузка на организм. Процедура особенно вредна при сосудистых нарушениях и сахарном диабете.

«Существует распространенное бытовое мнение, что руки можно быстро ополоснуть либо очень холодной, либо очень горячей водой, не подбирая комфортную температуру. Но резкий холод и чрезмерный жар - не гигиеническая норма, а лишняя нагрузка на кожу и сосуды, которая со временем приводит к хроническому раздражению кожи и функциональным нарушениям», - предупредил в беседе с изданием «Газета.ru» старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Калюжин.

По его словам, холодная вода негативно действует на мелкие сосуды кистей и пальцев: они сужаются, кровоснабжение тканей на время ухудшается. Человек может испытывать покалывание, онемение, кожа обретает резкую чувствительность.

Привычка мыть руки холодной водой приводит к стойкому дискомфорту, нарушению чувствительности в кончиках пальцев, чувству жжения или онемения. Это сигнал нельзя игнорировать, подчеркнул эксперт.

«С гигиенической точки зрения правильным считается мытье рук водой комфортной температуры - не холодной и не обжигающей. Важно хорошо промывать с мылом ладони, тыльные поверхности кистей, межпальцевые промежутки, большие пальцы, кончики пальцев и области под ногтями. После мытья руки аккуратно вытереть насухо. При склонности к сухости кожи целесообразен уход с использованием средств, защищающих кожный барьер», - порекомендовал Калюжин.