Жители Пензенской области оформили почти 67 тысяч Пушкинских карт

Общество

Печать
Max

Жители Пензенской области в возрасте 14-22 лет оформили почти 67 тысяч Пушкинских карт. При этом, по данным ВТБ, в весенние каникулы-2026 молодежь оформила в три раза больше таких карт, чем годом ранее.

В целом по стране с 28 марта по 5 апреля молодые люди приобрели почти 700 тыс. билетов в кино, театры и музеи, а совокупные расходы по картам превысили 350 млн рублей.

В каникулы интерес к программе традиционно растет - за это время россияне оформили более 120 тыс. новых карт, что втрое больше, чем в весенние каникулы прошлого года. Всего с января, когда ВТБ стал банком - оператором программы, молодые люди оформили 6,5 млн карт.

Самыми активными регионами по использованию Пушкинской карты стали Татарстан, Кемеровская область, Краснодарский край и Ростовская область.

Сейчас в программе «Пушкинская карта» участвуют более 12 тыс. организаций культуры со всей страны. Молодежи доступны свыше 55 тыс. мероприятий, информация о которых представлена на портале «Культура.РФ» и в приложении «Госуслуги Культура».

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
втб банк молодежь
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!