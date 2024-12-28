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Общество

В Каменском районе снова прошли антитеррористические учения

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Сотрудники ФСБ провели групповую тактико-специальную тренировку в администрации Каменского района.

«Отработаны действия территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти по осуществлению первоочередных мер по пресечению террористического акта или действий, создающих непосредственную угрозу его совершения», - сообщили в пресс-службе регионального УФСБ РФ.

В Каменском районе снова прошли антитеррористические учения

Кроме того, участники учений оттачивали тактику поведения при обнаружении взрывного устройства, оцеплении и блокировании места, организации дорожного движения в окружении объекта, эвакуации пострадавших, а также при аварийно-спасательных работах по минимизации последствий теракта.

«В процессе мероприятия руководством и персоналом объекта закреплен на практике алгоритм действий при совершении террористического акта и взаимодействия с территориальными органами МВД России, МЧС России и ФСБ России», - подытожили в пресс-службе.

Антитеррористические учения в Каменском районе проводились также 21 ноября. Во время них имитировали взрывы и стрельбу, использовали авиационную технику, в том числе БПЛА.

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Источник — фото областного УФСБ РФ
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