В регионе заболеваемость мышиной лихорадкой выше, чем по стране

20.11.2024 | 20:27

В Пензенской области показатель заболеваемости мышиной лихорадкой в 3,5 раза выше, чем в целом по России. Из-за теплой погоды вероятность заразиться остается высокой даже в конце ноября.

Об этом рассказали в областном клиническом центре специализированных видов медпомощи, известном среди пензенцев как КИМ. В 2023 году заболеваемость геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в регионе составила 12,44 на 100 тысяч населения. Показатель по стране - 3,47.

«В сравнении с 2022 годом в прошлом году произошло снижение. Тогда заболеваемость ГЛПС (мышиной лихорадкой) в Пензенской области была равна 18,48 на 100 тысяч населения», - сообщается в посте, опубликованном на странице КИМа в соцсети «ВКонтакте».

По данным за 2023-й, чаще всего заражались мужчины (70,3%). 65,7% заболевших - лица в возрасте 30-59 лет.

45,8% пациентов заразились по месту жительства. В лесу инфекцию подхватили только 25,6% человек, на садовых или дачных участках - 19,3%.

«Продолжительность инкубационного периода может составлять от 2 до 50 дней, в среднем - от 2 до 3 недель. У ряда пациентов за несколько дней до возникновения развернутой клинической симптоматики отмечаются слабость, недомогание, катаральные изменения со стороны верхних дыхательных путей, например, заложенность носа, боль при глотании и так далее», - предупредили медики.

Мышиная лихорадка - опасное заболевание, при котором возможен летальный исход. Инфекция передается человеку от больных грызунов воздушно-пылевым путем. Врачи порекомендовали обращаться за помощью при первых же симптомах.