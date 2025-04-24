В Пензе установят 8 новых остановочных павильонов

24.04.2025 | 11:44

В Пензе до 1 июля должны установить 8 новых остановочных павильонов. Информация об этом 23 апреля появилась на портале госзакупок.

Городское управление ЖКХ планирует разместить конструкции на следующих платформах:

- «ТЦ «Домино» в районе строения № 152Б на улице Аустрина (по направлению в центр);

- «Железнодорожный переезд» на улице Арбековской (по направлению из центра);

- «Детская поликлиника № 5» в районе дома № 123 на улице Чапаева (из центра);

- «Улица Кошевого» (конечная);

- «Ахунское кладбище» (из центра);

- «По требованию» в районе строения № 7 на 2-й Питомниковой улице;

- «База отдыха «Дубрава» (из центра);

- «Село Арбеково» (из центра).

Конструкции необходимо изготовить из стальных труб, профлиста и ветрозащитных панелей с 3 сторон, с рекламно-информационным коробом из закаленного стекла, внутри - деревянная скамейка и урна.

«Остановочный павильон должен быть новым, не бывшим в употреблении, не иметь дефектов», - подчеркивается в техзадании.