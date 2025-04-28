Мошенники стали выдавать себя за пензенских приставов

28.04.2025 | 20:45

Пензенские приставы рассказали об аферистах, выдающих себя за сотрудников службы. Мошенники сообщают горожанам о долгах и требуют перевести деньги по реквизитам.

Чтобы убедить человека отправить средства, злоумышленники угрожают описать или арестовать его имущество.

«Ни в коем случае в таких телефонных разговорах не сообщайте свои персональные данные, номера банковских карт и банковских счетов, ПИН-коды, пароли в мобильных приложениях, а также не совершайте действия по переводу денежных средств», - предупредили в пресс-службе УФССП РФ по Пензенской области.

Получив сообщение о долге, необходимо проверить информацию. Сделать это можно на официальном сайте ФССП России, лично в любом районном подразделении судебных приставов или по телефону 90-65-55.

Ранее полицейские рассказали, что мошенники шлют поддельные уведомления, сообщая о взломах аккаунтов, незаконных списаниях, подозрительных операциях и доставках. Человеку предлагают позвонить по «телефону горячей линии», чтобы во всем разобраться, однако номер принадлежит кол-центру преступников.