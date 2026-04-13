В мае начнется ремонт дороги между Пензой и Кондолем

В Пензенском районе отремонтируют часть дороги между областным центром и Кондолем, проходящей через села Лебедевка, Воскресеновка и Ленино, сообщили в областном министерстве строительства, транспорта и дорожного хозяйства.

«Подрядчик устранит дефекты проезжей части, выполнит укладку асфальтобетонного покрытия и обустройство обочин», - уточнили в ведомстве.

Работы начнутся в мае. Будут отремонтированы три участка общей протяженностью 9,7 километра (км 0+000 - км 3+000, км 11+300 - км 15+000, км 15+000 - км 18+000).

Согласно информации на сайте госзакупок, стоимость контракта составит 322 млн 278 тыс. 376 рулей 3 копейки. Срок завершения работ - 31 августа 2028 года.

Ранее стало известно, что в 2026 году продолжится ремонт дороги регионального значения Шемышейка - Наскафтым - Новый Мачим в Шемышейском районе. Подрядчику предстоит обновить покрытие на участке более 5,5 км на подъезде к селу Наскафтым.