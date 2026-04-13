В Пензе продолжается возведение стационара скорой медпомощи

В больнице № 6 имени Г. А. Захарьина в Пензе продолжается сборка модульной конструкции стационарного отделения скорой медицинской помощи.

Рабочие уже завершили монтаж стеновых сэндвич-панелей приемно-диагностического отделения и соорудили кровлю с фронтальной стороны, рассказали в региональном минздраве в понедельник, 13 апреля.

«В ближайшее время начнется установка оконных конструкций и перегородок», - уточнил главврач больницы Дмитрий Максимов.

Также на этой неделе планируется обустроить по периметру здания выпускные колодцы для канализации.

«Благодаря расширению имеющихся площадей экстренные службы будут сконцентрированы так, чтобы не перевозить пациента из кабинета в кабинет, а все диагностические и лечебные манипуляции оказывались сразу, незамедлительно», - подчеркнули в минздраве.

На возведение стационара было выделено 546,7 млн рублей.