Губернатор объявил о старте новой смены проекта «Сурское мужество»

Губернатор объявил о старте новой смены проекта «Сурское мужество»
В понедельник, 13 апреля, в арт-поместье «Новые берега» стартовала новая, четвертая смена проекта по комплексной реабилитации участников СВО «Сурское мужество», сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Ее участниками стали ветераны боевых действий из Пензенской, Самарской областей и Красноярского края.

«С этого года проект, который мы инициировали вместе с нашей землячкой, Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Марией Алексеевной Львовой-Беловой, реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Теперь заявки на участие в «Сурском мужестве» принимаются от жителей всех регионов страны», - пояснил Олег Мельниченко в своем канале в МАХ.

В комплексную реабилитацию ветеранов СВО входят трудовые стажировки в формате мастер-классов и обучающий курс по основам предпринимательской деятельности и бизнес-проектированию.

«У каждого участника «Сурского мужества» есть возможность подготовить бизнес-план и заключить социальный контракт на открытие собственного дела», - подчеркнул Олег Мельниченко.

Губернатор объявил о старте новой смены проекта «Сурское мужество»

Так, с тремя выпускниками первого потока «Сурского мужества» (это жители Заречного, Лопатинского и Пензенского районов) заключены соцконтракты на открытие СТО, организацию выращивания грибов и производство межкомнатных дверей и винтовых лестниц.

«Помогаем ветеранам специальной военной операции найти свое место в мирной жизни, в том числе через предпринимательскую деятельность», - подытожил губернатор.

