На Пасху синоптики обещают пензенцам до +26

19.04.2025 | 15:56

В воскресенье, 20 апреля, пензенцев ждет по-летнему теплая погода. Это объясняется влиянием антициклона.

По прогнозам специалистов Приволжского УГМС, ночью и днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Юго-западный ветер ночью будет дуть со скоростью 5-10 м/с, днем усилится до 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью составит +8...+13, днем - +21...+26 градусов.

Согласно народным приметам, красное на восходе солнце 20 апреля сулило скорую перемену погоды, а звездное небо - богатый урожай грибов и ягод.