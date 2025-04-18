Синоптики подготовили прогноз погоды на выходные

18.04.2025 | 14:37

В Пензенской области погода в предстоящие выходные будет вполне комфортной. Такой ее назвали специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Говоря о периоде с 19 по 21 апреля, начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова отметила, что сохранится влияние антициклона.

«На улице будет солнечно и по-летнему тепло. Лишь в дневные часы в отдельных районах из-за близости атмосферного фронта пройдут кратковременные грозовые дожди», - уточнила она.

В светлое время суток в выходные столбики уличных термометров поднимутся до +26 градусов, в темное за окном окажется +6...+11.

На этой рабочей неделе в Пензенском регионе из-за западного антициклона существенно повысилось атмосферное давление, осадков не было, воздух интенсивно прогревался.