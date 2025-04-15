16 апреля температура в Пензенской области превысит +20 градусов

15.04.2025 | 22:00

16 апреля в Пензенской области ожидается переменная облачность, без осадков. Прогноз подготовили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут +2...+7 градусов, днем воздух прогреется до +17...+22, а к следующей ночи столбики опустятся до прежних +2...+7.

Направление ветра в течение суток изменится с западного на северо-западное, при порывах его скорость достигнет 10 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что на этой рабочей неделе в Пензенской области будет по-весеннему тепло. На регион распространит свое влияние западный антициклон. Атмосферное давление существенно повысится, воздух начнет интенсивно прогреваться.

В старину подмечали, что северный ветер 16 апреля сулит скорые дожди.