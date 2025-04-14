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Общество

Прогноз на неделю: погода порадует жителей Пензенской области

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На текущей рабочей неделе в Пензенской области будет по-весеннему тепло. Прогноз подготовили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Природа вспомнит, что на календаре - весна. На Пензенский регион распространит свое влияние западный антициклон. Атмосферное давление существенно повысится, осадки не ожидаются, воздух начнет интенсивно прогреваться», - сообщила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

Температура будет плюсовой круглосуточно. Самой холодной окажется ночь на вторник, 15 апреля, - 0...+5 градусов. Позже будет не ниже +3.

«Днем под лучами активного солнца столбик термометра устремится к отметке в +20 °С, к концу периода превысив и ее. Сложатся условия для возобновления активной вегетации и нарастания показателей пожарной опасности в лесах», - добавила Светлана Иванкова.

Пожароопасный сезон в Пензенской области начался 25 марта и продлится до 15 октября.

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