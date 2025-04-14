В Кузнецк прибудет ретропоезд «Паровоз Победы»

14.04.2025 | 17:11

Ретропоезд «Паровоз Победы» прибудет в Кузнецк в воскресенье, 4 мая, сообщил глава города Сергей Златогорский на планерке в понедельник, 14 апреля.

«4 мая приезжает «Паровоз Победы», будет стоять 40 минут. Нам повезло, что у нас здесь он побудет. Надо организовать, чтобы максимум людей посмотрели», - поручил он подчиненным.

Состав поведет легендарный паровоз «Лебедянка», оформленный в стилистике мая 1945-го.

Как рассказали в пресс-службе Куйбышевской железной дороги, вниманию зрителей представят 9 платформ с эксклюзивными экспонатами. Это автомобиль-амфибия, тяжелая бронетехника, образцы уникального стрелкового оружия, а также вагоны «Бессмертного полка». «Паровоз Победы» будут сопровождать профессиональные реконструкторы.

В Пензе он пробудет с 10:00 до 13:00. Во сколько состав будет в Кузнецке, Сергей Златогорский не уточнил.