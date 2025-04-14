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Общество

У Кувак-Никольского отремонтируют мост через Нор-Ломовку

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В Нижнеломовском районе в 2025 году отремонтируют мост через реку Нор-Ломовку. Он расположен рядом с селом Кувак-Никольским по дороге на Вадинск и Земетчино.

«Протяженность сооружения - 61,4 метра. На объекте будет проводиться ремонт элементов, находящихся в ненормативном состоянии: мостового полотна, пролетных строений, опор, конусов», - сообщили в пресс-службе регионального минстроя.

Кроме того, специалисты переустроят сопряжения с насыпью и восстановят подходы к мосту.

По данным портала госзакупок, на работы потратят 26 189 905 рублей 48 копеек, установленная дата завершения - 20 октября 2025 года. Контракт заключен с ООО «Спецгидростроймонтаж».

В те же сроки должен быть восстановлен еще один мост на той же дороге, но расположенный в Земетчинском районе - через реку Вышу. Здесь на ремонт потратят 17 731 000 рублей.

В целом в 2025 году планируется привести в порядок 6 мостов.

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