У Кувак-Никольского отремонтируют мост через Нор-Ломовку

14.04.2025 | 09:42

В Нижнеломовском районе в 2025 году отремонтируют мост через реку Нор-Ломовку. Он расположен рядом с селом Кувак-Никольским по дороге на Вадинск и Земетчино.

«Протяженность сооружения - 61,4 метра. На объекте будет проводиться ремонт элементов, находящихся в ненормативном состоянии: мостового полотна, пролетных строений, опор, конусов», - сообщили в пресс-службе регионального минстроя.

Кроме того, специалисты переустроят сопряжения с насыпью и восстановят подходы к мосту.

По данным портала госзакупок, на работы потратят 26 189 905 рублей 48 копеек, установленная дата завершения - 20 октября 2025 года. Контракт заключен с ООО «Спецгидростроймонтаж».

В те же сроки должен быть восстановлен еще один мост на той же дороге, но расположенный в Земетчинском районе - через реку Вышу. Здесь на ремонт потратят 17 731 000 рублей.

В целом в 2025 году планируется привести в порядок 6 мостов.