Мост через реку Вышу в Земетчинском районе отремонтируют

02.04.2025 | 15:01

В Пензенской области в этом году планируют отремонтировать мост через реку Вышу. Он находится на дороге Кувак-Никольское - Вадинск - Земетчино, возле села Десятый Октябрь, на подъезде к поселку Земетчино.

Сооружение построили в 1974 году, его протяженность - 71 м. Сейчас мост в неудовлетворительном состоянии: разрушен асфальт и защитный слой бетона. В замене нуждаются ограждения, водоотводные устройства.

«Мостовики отремонтируют пролетные строения, мостовое полотно, опоры и конусы. Будет проведено устройство лестничных сходов, водоотводов и очистных сооружений, предназначенных для фильтрации сточных вод, попадающих с моста в реку», - сообщили в областном минстрое.

Согласно информации на сайте госзакупок, подрядчик, который выполнит ремонт, получит за работу 17 млн 731 тыс. рублей.

Объект должны сдать к 20 октября этого года.