В Кузнецке готовятся к зажжению Вечного огня

10.04.2025 | 14:15

На Холме воинской славы в Кузнецке идут активные работы в преддверии 9 Мая. Это центральное место проведения праздничных торжеств, посвященных Дню Победы. Главным событием в 2025 году станет замена Огня памяти на Вечный огонь.

«Сейчас сотрудники специализированных предприятий занимаются монтажом оборудования: устанавливается современная горелка, которая защищена от задувания и попадания влаги, таким образом, огонь будет поддерживаться круглосуточно. Затем установят саму звезду. Прежняя кованая звезда, подаренная в 2021 году местными кузнецами, демонтирована и займет достойное место в музее Воинской славы», - рассказали в пресс-службе местной администрации.

Заступить на Вахту Памяти у Вечного огня учащиеся колледжей и школ смогут уже в середине апреля.

Также в этом году на Холме воинской славы заменили основания памятников Героям Советского Союза - теперь они выполнены в граните. Сами бюсты очистили пескоструйным способом. Завершается обновление ниш с именами участников Великой Отечественной войны.

На объекте уже смонтировано видеонаблюдение, приведена в готовность система оповещения.

«Кроме того, у артиллерийской техники, своеобразного музея под открытым небом, установлены информационные таблички, которые свидетельствуют о годе выпуска боевой техники, ее характеристиках», - добавили в пресс-службе.