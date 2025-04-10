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Общество

В Кузнецке готовятся к зажжению Вечного огня

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На Холме воинской славы в Кузнецке идут активные работы в преддверии 9 Мая. Это центральное место проведения праздничных торжеств, посвященных Дню Победы. Главным событием в 2025 году станет замена Огня памяти на Вечный огонь.

В Кузнецке готовятся к зажжению Вечного огня

«Сейчас сотрудники специализированных предприятий занимаются монтажом оборудования: устанавливается современная горелка, которая защищена от задувания и попадания влаги, таким образом, огонь будет поддерживаться круглосуточно. Затем установят саму звезду. Прежняя кованая звезда, подаренная в 2021 году местными кузнецами, демонтирована и займет достойное место в музее Воинской славы», - рассказали в пресс-службе местной администрации.

Заступить на Вахту Памяти у Вечного огня учащиеся колледжей и школ смогут уже в середине апреля.

В Кузнецке готовятся к зажжению Вечного огня

Также в этом году на Холме воинской славы заменили основания памятников Героям Советского Союза - теперь они выполнены в граните. Сами бюсты очистили пескоструйным способом. Завершается обновление ниш с именами участников Великой Отечественной войны.

В Кузнецке готовятся к зажжению Вечного огня

На объекте уже смонтировано видеонаблюдение, приведена в готовность система оповещения.

В Кузнецке готовятся к зажжению Вечного огня

«Кроме того, у артиллерийской техники, своеобразного музея под открытым небом, установлены информационные таблички, которые свидетельствуют о годе выпуска боевой техники, ее характеристиках», - добавили в пресс-службе.

В Кузнецке готовятся к зажжению Вечного огня

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Источник — фото администрации Кузнецка
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