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Общество

Синоптики рассказали, какой будет погода в выходные

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В предстоящие выходные Пензенская область окажется во власти атмосферных фронтов северо-западных вихрей, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Их прохождение будет сопровождаться осадками: ночью смешанного характера, днем в виде дождя, в субботу с порывистым ветром», - уточнила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

По ее словам, в ночные часы сохранятся слабые морозы (до -4 градусов), днем же ожидаются плюсовые значения (до +12).

«В начале следующей рабочей недели на регион начнет распространять свое влияние антициклон с запада, осадки ослабеют, а температурный режим станет постепенно повышаться», - добавила Светлана Иванкова.

В течение рабочей недели область сначала находилась под влиянием западного циклона, принесшего ненастье, затем в регион пришли антициклон и похолодание.

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