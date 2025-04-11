Синоптики рассказали, какой будет погода в выходные

11.04.2025 | 13:06

В предстоящие выходные Пензенская область окажется во власти атмосферных фронтов северо-западных вихрей, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Их прохождение будет сопровождаться осадками: ночью смешанного характера, днем в виде дождя, в субботу с порывистым ветром», - уточнила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

По ее словам, в ночные часы сохранятся слабые морозы (до -4 градусов), днем же ожидаются плюсовые значения (до +12).

«В начале следующей рабочей недели на регион начнет распространять свое влияние антициклон с запада, осадки ослабеют, а температурный режим станет постепенно повышаться», - добавила Светлана Иванкова.

В течение рабочей недели область сначала находилась под влиянием западного циклона, принесшего ненастье, затем в регион пришли антициклон и похолодание.