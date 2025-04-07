Прогноз погоды в Пензенской области на неделю: ненастье и заморозки

07.04.2025 | 16:01

На начавшейся рабочей неделе погода в Пензенской области будет разной. Прогноз подготовили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Вначале регион захватит западный циклон. Жителей ждет ненастье. Повсеместно пройдут интенсивные дожди с сильным порывистым ветром, местами с грозами», - сообщила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

Затем, по ее словам, в область придет антициклон.

«Осадки прекратятся, начнет поступать холодная воздушная масса, что станет причиной понижения температурного режима до отрицательных значений в ночные часы, да и днем активного прогрева не ожидается», - добавила Светлана Иванкова.

Если до вторника в темное время суток температуры будут положительными, то в ночь на среду уличные термометры покажут до -5 градусов, а в ночь на четверг до -7.