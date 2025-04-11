12 апреля пензенцам не стоит забывать дома зонты

11.04.2025 | 22:00

В первый выходной день недели пензенцев ждет ветреная и дождливая погода. В Приволжском УГМС дали прогноз на субботу, 12 апреля.

Ночью столбики термометров покажут -4...+1 градус, днем +7...+12. Ветер подует с юго-запада, его порывы местами достигнут 18 метров в секунду.

Погода будет облачной с прояснениями. Ожидается небольшой дождь.

Ранее синоптики сообщили, что в предстоящие выходные Пензенская область окажется во власти атмосферных фронтов северо-западных вихрей.

«Их прохождение будет сопровождаться осадками: ночью смешанного характера, днем в виде дождя, в субботу с порывистым ветром», - уточнила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

12 апреля в народном календаре - Иван Лествичник. Предки верили, что цветение одуванчиков в этот день предвещает короткое лето, а дождь - хороший урожай грибов.