Синоптики представили прогноз погоды на 10 апреля

10 апреля в Пензенской области ожидается переменная облачность. Прогноз погоды подготовили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В ночь на четверг уличные термометры покажут -2...-7 градусов, будет преимущественно без осадков. Днем воздух прогреется до +4...+9, местами пройдет небольшой дождь. К следующей ночи похолодает до 0...-5.
На протяжении суток сохранится умеренный юго-западный ветер, временами его порывы станут достигать 12-13 метров в секунду.
Ранее сообщалось, что во второй половине рабочей недели Пензенская область окажется во власти антициклона, осадки почти прекратятся, заметно похолодает, особенно в ночные часы.
В старину подмечали: дождь 10 апреля сулит хороший урожай; если солнце в облачный день ярко засияет перед закатом, стоит ждать продолжительного ненастья.
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