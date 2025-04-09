Синоптики представили прогноз погоды на 10 апреля

09.04.2025 | 22:00

10 апреля в Пензенской области ожидается переменная облачность. Прогноз погоды подготовили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на четверг уличные термометры покажут -2...-7 градусов, будет преимущественно без осадков. Днем воздух прогреется до +4...+9, местами пройдет небольшой дождь. К следующей ночи похолодает до 0...-5.

На протяжении суток сохранится умеренный юго-западный ветер, временами его порывы станут достигать 12-13 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что во второй половине рабочей недели Пензенская область окажется во власти антициклона, осадки почти прекратятся, заметно похолодает, особенно в ночные часы.

В старину подмечали: дождь 10 апреля сулит хороший урожай; если солнце в облачный день ярко засияет перед закатом, стоит ждать продолжительного ненастья.