В Пензе подумают об установке стелы в честь героев-чернобыльцев

06.04.2025 | 14:04

В Пензе рассмотрят возможность установки памятной стелы в сквере Героев-Чернобыльцев на улице 8 Марта к 40-летию аварии на АЭС. Его отметят в 2026 году.

Совещание, на котором поднимут вопрос, состоится в администрации города 16 апреля, следует из постановления, опубликованного на сайте мэрии. На мероприятии будут присутствовать представители управления культуры и управления градостроительства и архитектуры города.

Сейчас в Пензе готовятся к 39-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. В сквере, где установлен мемориал, проведут уборку, ревизию деревьев и кустарников, оценят состояние монумента.

До 14 апреля в зеленой зоне планируют посадить новые деревья.

Ранее стало известно, что в Пензе в этом году откроют памятный знак, посвященный участникам СВО. Он появится в сквере Воинской Доблести. Для этого часть зеленой зоны капитально отремонтируют: положат плитку, установят бордюры, фонари, сделают цветочницу, озеленят территорию.