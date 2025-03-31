В Пензе перекроют улицу Леонова для ремонта тепломагистрали

31.03.2025 | 15:35

В Пензе перекроют участок проезжей части на улице Леонова. Речь идет об отрезке от дома № 4 до пересечения с улицей Литейной.

Причина - капитальные ремонтные работы, которые будут проводить на тепломагистрали.

Однако сроки перекрытия пока неизвестны.

Изначально городская администрация сообщила, что участок станет недоступен для проезда с 8:00 вторника, 1 апреля, а откроют его с 00:00 30 апреля. Позже эту информацию назвали преждевременной. Срок, когда начнутся работы, не называется.

Год назад на улице Леонова перекрывали центральную часть дороги около Центра хореографического искусства, рядом с перекрестком с улицей Гагарина. Тогда тоже ремонтировали теплотрассу.