В Пензе на улице Леонова перекроют часть дороги

29.03.2024 | 14:48

В Пензе водителей предупредили о предстоящем затруднении движения по улице Леонова. Сообщение появилось в телеграм-канале городской администрации.

Речь об отрезке около Центра хореографического искусства, рядом с перекрестком с улицей Гагарина. С 8:00 3 апреля до 17:00 9-го числа там перекроют центральную часть дороги. С обеих сторон сохранится возможность объезда.

Неудобства связаны с ремонтом теплотрассы. Ресурсники будут проводить земляные работы.

«Рекомендуем автомобилистам заранее ознакомиться со схемой организации дорожного движения», - предупредили в мэрии.

Ранее в Пензе больше чем на сутки перекрыли мост на улице Токарной.