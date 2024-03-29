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Общество

В Пензе на улице Леонова перекроют часть дороги

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В Пензе водителей предупредили о предстоящем затруднении движения по улице Леонова. Сообщение появилось в телеграм-канале городской администрации.

Речь об отрезке около Центра хореографического искусства, рядом с перекрестком с улицей Гагарина. С 8:00 3 апреля до 17:00 9-го числа там перекроют центральную часть дороги. С обеих сторон сохранится возможность объезда.

В Пензе на улице Леонова перекроют часть дороги

Неудобства связаны с ремонтом теплотрассы. Ресурсники будут проводить земляные работы.

«Рекомендуем автомобилистам заранее ознакомиться со схемой организации дорожного движения», - предупредили в мэрии.

Ранее в Пензе больше чем на сутки перекрыли мост на улице Токарной.

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Источник — фото № 2 администрации Пензы
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