Стало известно, сохранят ли в Пензе маршрут № 33

27.03.2025 | 14:51

В Пензе сохранят маршрут № 33. Пока на нем работают 2 микроавтобуса, интервал движения составляет около часа.

Об этом в четверг, 27 марта, во время прямого эфира, организованного ЦУРом во «ВКонтакте», рассказала начальник ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» Лариса Панкова.

Она указала, что маршрут № 33 - большой протяженности (связывает Западную Поляну, Окружную и Арбековскую Заставу), машины изношены, поэтому так велик интервал движения.

Для решения проблемы транспортного обслуживания пензенцев в тестовом режиме ввели маршрут № 35. Он дублирует часть схемы № 33 и соединяет Западную Поляну и Окружную. Горожан перевозят 2 микроавтобуса, интервал движения составляет 30 минут.

Пока специалисты изучают пассажиропоток. По словам Ларисы Панковой, пензенцы хорошо приняли № 35. Срок, когда завершится эксперимент, она не указала.

Маршрутки № 35 пензенцы впервые заметили 19 марта. Официальных сообщений об их запуске от минстроя, который теперь отвечает и за транспорт, не было.