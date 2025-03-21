В Пензенской области клещи атаковали троих детей

21.03.2025 | 11:33

С 10 марта, когда в Пензенской области стартовал сезон активности клещей, в медучреждения обратились 5 пострадавших от их нападения.

В числе укушенных - 3 детей в возрасте до 14 лет, уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора.

На зараженность возбудителями иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ), по данным на 20 марта, исследованы 2 клеща, снятые с людей. Результаты проб отрицательные.

«За январь-февраль 2025 года диагностирован 1 случай заболевания ИКБ - у жителя Шемышейского района; случай с длительной инкубацией, заражение произошло в сезон 2024 года», - сообщили в управлении.

В регионе до лета запланировано проведение акарицидных обработок территорий оздоровительных учреждений и мест массового отдыха и посещения, всего - на площади 255 га.