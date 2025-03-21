В пензенской Маньчжурии определили участок под сквер

21.03.2025 | 17:46

В Пензе определили границы сквера, который должен появиться в микрорайоне Маньчжурия. Соответствующее постановление подписал глава города Олег Денисов.

Согласно документу, место отдыха будет располагаться на участке между домами № 8 и 14 на улице Ново-Казанской и детским садом № 57 на Ново-Казанской, 10Б.

Сроки благоустройства территории пока не называются.

Ранее стали известны детали проекта, касающегося преображения сквера «Семейный» на ГПЗ. Там планируется обустроить дорожки, разместить различные малые архитектурные формы и небольшие игровые аттракционы. На работы в 2025 году выделено 60 млн рублей.

На протяжении нескольких лет в городе благоустраивают парк Белинского, работы здесь продолжатся в 2025 году и полностью завершатся в 2026-м.