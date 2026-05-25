На ГПЗ-24 в Пензе 27 мая отключат горячую воду

В среду, 27 мая, в ряде домов микрорайона ГПЗ-24 отключат горячую воду. Приостановка подачи связана с гидравлическими испытаниями теплосетей, пояснили в АО «Энергоснабжающее предприятие».

С 8:00 ресурса не будет по адресам:

- ул. Антонова, 2, 4а, 5, 5а, 5в, 5г, 5д, 5е, 5л, 5н, 5м, 5о, 5п, 5р, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 19б, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49;

- ул. Баталина, 29, 29а, 29а (к. 1).

Под отключение попадут также социальные объекты:

- детский сад № 5 «Умка» (Антонова, 13);

- филиал детского сада № 5 «Антошка» (Антонова, 52);

- ФОК «Золотая шайба» (Антонова, 9а);

- школа № 77 (корпус 1, Антонова, 27а);

- ФОК «Олимпийский» (Антонова, 39а);

- детская поликлиника № 4 (филиал на Антонова, 12).

Возобновить подачу планируют в 19:00 27 мая - при отсутствии повреждений сетей в ходе испытаний. Если произойдут прорывы, горячую воду пустят в дома после завершения ремонта, уточнили ресурсники.

При возникновении аварийных ситуаций узнать подробности можно по тел. 69-73-03.