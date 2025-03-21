На набережной Суры в 2025 году построят новый причал

21.03.2025 | 17:15

В Пензе, в районе стелы «Росток» на набережной Суры, построят причал для посадки и высадки пассажиров. Проект сооружения обсуждался в городской администрации в четверг, 20 марта.

Сейчас вся необходимая документация проходит проверку. Когда процедура завершится, подрядчик приступит к делу.

«Предприниматели рассчитывают, что все работы будут завершены до открытия сезона движения речного транспорта», - уточнили в пресс-службе администрации Пензы.

Ранее сообщалось, что причал, установленный по время реконструкции набережной, не отвечал требованиям безопасности при швартовке судов, посадке и высадке пассажиров.

Это выяснилось во время проверки соблюдения требований к эксплуатации внутреннего водного транспорта в прошлом году. Из-за допущенных нарушений могли возникнуть аварийные ситуации. Пензенский транспортный прокурор тогда внес представление главе города, после чего были приняты меры по устранению недочетов.