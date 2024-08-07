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Общество

Причал на набережной Суры в Пензе признали опасным

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В Пензе на набережной Суры во время реконструкции установили причал, не отвечающий требованиям безопасности при швартовке судов, посадке и высадке пассажиров.

Это выяснилось во время проверки соблюдения требований к эксплуатации внутреннего водного транспорта. Из-за нарушений, допущенных подрядчиком, могут возникнуть аварийные ситуации.

Пензенский транспортный прокурор внес представление главе города, после чего были приняты меры по устранению недочетов.

«Должностное лицо, занимающееся вопросами городского благоустройства, привлечено Ространснадзором к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технического регламента), ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей», - сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Реконструкция набережной реки Суры велась в четыре этапа и завершилась в мае 2023 года. Там появились скейт-площадка и амфитеатр, лавочки, клумбы, стационарные туалеты. 

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