Причал на набережной Суры в Пензе признали опасным

07.08.2024 | 11:01

В Пензе на набережной Суры во время реконструкции установили причал, не отвечающий требованиям безопасности при швартовке судов, посадке и высадке пассажиров.

Это выяснилось во время проверки соблюдения требований к эксплуатации внутреннего водного транспорта. Из-за нарушений, допущенных подрядчиком, могут возникнуть аварийные ситуации.

Пензенский транспортный прокурор внес представление главе города, после чего были приняты меры по устранению недочетов.

«Должностное лицо, занимающееся вопросами городского благоустройства, привлечено Ространснадзором к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технического регламента), ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей», - сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Реконструкция набережной реки Суры велась в четыре этапа и завершилась в мае 2023 года. Там появились скейт-площадка и амфитеатр, лавочки, клумбы, стационарные туалеты.