В Пензе отмывают остановочные павильоны

20.03.2025 | 18:59

В Пензе привели в порядок остановочные павильоны на улицах Терновского, Сухумской, Свердлова и проспекте Строителей. Их отмыли 2 бригады МБУ «Пензавтодор», сообщили в городской администрации.

В областном центре коммунальщики продолжают выполнять задачи месячника по благоустройству. Ежедневно в уборке задействованы 110 единиц техники и 150 человек.

Так, ранним утром в четверг, 20 марта, в центре работал санитарный патруль, чтобы собрать случайный мусор вдоль красных линий.

Сотрудники МБУ «Пензавтодор» вручную и механическим способом очистили прилотковую часть дорог на улицах Ладожской, Антонова, Сухумской, Петровского, Маршала Крылова, Урицкого, Некрасова, 8 Марта и проспекте Победы.

Также специалисты отмыли шумозащитные экраны на улице Терновского и Измайловском путепроводе.

«С начала проведения месячника по благоустройству силами «Пензавтодора» вывезено 2 695 тонн смета и 800 кубов мусора с улично-дорожной сети областного центра», - отметили в мэрии.