Ремонт загсов в Пензе обойдется в 2 млн рублей

18.11.2020 | 10:44

Пензенские загсы постепенно обновляются. Сейчас работы идут в отделах Ленинского и Октябрьского района.

В загсе Ленинского района, расположенном на Кирова, 30, отремонтирована входная группа и фасад. Здесь обновят холл и зал торжественной регистрации. В нем стены отделают декоративной штукатуркой, которая позволяет создать неповторимый интерьер, и покроют пол керамогранитом.

В Октябрьском районе проведут текущий ремонт комнат для жениха и невесты большого зала регистрации, комнат ожидания гостей и офисных помещений, установят новую мягкую мебель.

«Также в 2020 году будет проведен текущий ремонт помещений Управления ЗАГС Пензенской области», - сообщили в пресс-службе учреждения.

В общей сложности на ремонт отделов и управления ЗАГС из бюджета направлено 2 млн рублей.