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Общество

На улицах Измайлова и Ново-Казанской отключили тепло и ГВС

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В четверг, 13 марта, в 10:00 в Пензе на улицах Измайлова и Ново-Казанской вновь отключили отопление, а в ряде домов - и горячую воду. Как пояснили в ресурсоснабжающей организации, это связано с ремонтно-восстановительными работами.

Центральное отопление отключено в домах № 41а, 43, 43в, 45, 45а, 45Б, 45в, 47а, 47Б, 47в, 49, 51, 53, 55, 55а, 55Б, 55в на улице Измайлова.

Также ресурса нет в детском саду № 57 (ул. Измайлова, 51а), магазинах (ул. Измайлова, 75 и ул. Ново-Казанская, 12), на насосной станции (ул. Ново-Казанская).

Тепло и горячая вода не поступают в дома № 6Б, 6г, 10, 14, 16, 18, 20, 22 на Ново-Казанской, № 73, 81, 83 на Измайлова, в детский сад № 57 (ул. Ново-Казанская, 10Б) и в МАУ «Детское и лечебное питание» (ул. Измайлова, 73а).

UPD: с 11:40 13 марта подача ресурсов была восстановлена.

Накануне, 12 марта, энергетики предупредили об отключении отопления в ряде домов и детском саду № 57 на улице Измайлова, а также в 6 многоэтажках на проспекте Строителей.

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